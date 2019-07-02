Медведев выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев соболезнует в связи с гибелью на научно-исследовательском глубоководном аппарате 14 моряков-подводников. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате ЧП на глубоководном аппарате Минобороны РФ», - сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул высокий профессионализм экипажа, отметив, что на борту глубоководного аппарата находились семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в территориальных водах РФ. На научно-исследовательском глубоководном аппарате случился пожар, в результате которого, отравившись продуктами горения, погибли 14 моряков-подводников. Расследование пожара и обстоятельств трагедии проводит главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ.