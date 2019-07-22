Western Union снова ограничила сумму переводов за рубеж

Крупнейшая система денежных переводов Western Union ограничила размер перечисляемых средств за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Вьетнама и Китая, суммой в 600 тысяч рублей в период 30 календарных дней.

Подобные ограничения система уже вводила. С 16 апреля можно единоразово переводить не более 100 тысяч рублей в течение 30 дней получателям в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам. Тогда представители компании объяснили эти меры желанием минимизировать риск использования денег в неправомерных целях.

«Во все остальные страны в течение 30 дней действует лимит 600 тысяч рублей. Ограничение действует с сегодняшнего дня», - сказали в компании.

По итогам 2018 года лидером по переводам из России стали Швейцария (9,2 миллиарда долларов, США (2,7 миллиарда долларов) и Великобритания (2,5 миллиарда долларов). Из стран СНГ больше всего было переведено в Узбекистан (4,1 миллиарда долларов) и Киргизию (2,4 миллиарда долларов), пишет РИА Новости.

На счета физических лиц в Россию в прошлом году было переведено 22,45 миллиарда долларов - это на 8% больше, чем в 2017 году.