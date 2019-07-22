Савченко на выборах поддержали восемь избирателей

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, в свою поддержку получила всего восемь голосов. Таким образом, Савченко не сможет попасть в парламент нового созыва.

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Здесь были и запугивания, и подкуп», - прокомментировала Савченко процесс голосования.

При этом она отметила, что оспаривать результаты выборов не намерена.

В одномандатном избирательном округе №51 всего были зарегистрированы 26 кандидатов в депутаты. Двадцать из них - самовыдвиженцы, шестеро выдвигались от политических партий. Савченко выдвигалась от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Об этом сообщает телеканал «Громадське ТВ».

По его данным, в округе всего зарегистрированы 3135 избирателей, на избирательные участки пришли 837 человек. Явка составила 26,7%.

Лидером голосования в этом округе является самовыдвиженец Александр Ковалев (220 голосов). На втором месте оказался председатель Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин (124 голоса). Третье место занял луганский фермер Махач Батирсултанов (113 голосов). За кандидата от «Оппозиционный платформы - За жизнь» Андрея Алешу отдали свои голоса 50 человек. Кандидат от партии «Слуга народа» Дмитрий Радченко получил 21 голос.

На Украине подводят итоги выборов в Верховную раду. По результатам обработки более 30% бюллетеней лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», которая набирает 42,12%.