В Коми с рельсов сошли 23 вагона с углем: видео
В результате происшествия никто не пострадал, проводятся восстановительные работы.
© Видео: Виталий Лаксаев, YouTube © Фото: Виталий Лаксаев, YouTube
Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми. Инцидент произошел в ночь на 22 июля в районе станции Керки, сообщили в региональном МЧС.
«22 июля 2019 года около 3 часов ночи в Сосногорском районе на ж/д станции Керки произошел сход ж/д вагонов с углем», - говорится в сообщении.
Всего из-за размыва пути с рельсов сошло 23 вагона. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Для устранения последствий происшествия на место были отправлены восстановительные поезда, необходимая техника и более 300 человек.
Движение пассажирских поездов в этом направлении задерживается.
«Станция Керки будет закрыта для движения поездов предположительно на 48 часов для проведения восстановительных работ», - сообщили в пресс-центре Северной железной дороги.