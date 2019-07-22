В Коми с рельсов сошли 23 вагона с углем: видео

Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми. Инцидент произошел в ночь на 22 июля в районе станции Керки, сообщили в региональном МЧС.

«22 июля 2019 года около 3 часов ночи в Сосногорском районе на ж/д станции Керки произошел сход ж/д вагонов с углем», - говорится в сообщении.

Всего из-за размыва пути с рельсов сошло 23 вагона. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Для устранения последствий происшествия на место были отправлены восстановительные поезда, необходимая техника и более 300 человек.

Движение пассажирских поездов в этом направлении задерживается.