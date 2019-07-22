Банда напала на бар в курорте Акапулько: есть жертвы

Как минимум пять человек погибли, еще шестеро получили ранения в результате вооруженного нападения на бар, расположенный на мексиканском курорте Акапулько.

Полиция обнаружила за одним из столов тела четырех мужчин. Еще один человек умер по пути в больницу.

Нападение на посетителей было совершено преступной группировкой. Один из подозреваемых уже был задержан, сообщает Diario de Mexico.

Заведение «Mr. Bar» располагается на набережной, прямо около гостиницы Fiesta Americana. В настоящий момент на месте ведется расследование инцидента.