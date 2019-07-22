Скончался генеральный директор МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался. Об этом сообщили на сайте агентства. Ему было 72 года.

«Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано», - говорится в сообщении.

Юкия Амано занимал пост главы агентства с 2009 года. До этого был послом Японии в МАГАТЭ и занимал различные посты в МИДе страны.