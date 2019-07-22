Штормовой ветер сорвал крышу с жилого дома в Сыктывкаре
Очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.
© Видео: Pro Город Сыктывкар, YouTube © Фото: Pro Город Сыктывкар, YouTube
Сильная гроза и ветер сорвали металлические листы с крыши девятиэтажного жилого дома в Сыктывкаре. Жильцы дома опубликовали кадры с последствиями непогоды из пострадавшего здания.
На видео запечатлены отсыревший потолок и потоки воды, текущие по стенам.
Как сообщает портал Pro gorod, прошедший мощный ливень затопил улицы Сыктывкара, а сильный град побил картошку на огородах у местных жителей.
Сильнейший дождь затопил улицу Колхозную в районе аэропорта. Воды было настолько много, что она скрывала колеса автомобилей.