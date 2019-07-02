Путин поручил Шойгу лично вылететь в Североморск

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск и обеспечить тщательное расследование причин трагедии на глубоководном аппарате ВМФ РФ. Поручение глава государства отдал в ходе экстренного совещания с главой оборонного ведомства.

«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», - сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин попросил Сергея Шойгу лично доложить об итогах проведенных мероприятий. Также президент выразил соболезнования семьям погибших подводников.

Трагедия произошла первого июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Четырнадцать моряков, среди которых семь капитанов первого ранга и два Героя России, погибли при пожаре. Возгорание возникло во время проведения батиметрических измерений.