Путин поручил Шойгу оказать помощь семьям погибших в Североморске подводников

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу поручил ему оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших на глубоководном научно-исследовательском аппарате моряков-подводников.

«Нужно сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку», - заявил российский лидер.

Ранее Путин подчеркнул высокий профессионализм экипажа, отметив, что на борту глубоководного аппарата находились семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Напомним, в российских территориальных водах произошло возгорание на научно-исследовательском глубоководном аппарате. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников. Они смогли не допустить распространения огня, но при этом не выжили. Расследование пожара и обстоятельств трагедии проводит главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ.