Шойгу рассказал о мероприятиях по обследованию глубоководного аппарата, где погибли 14 подводников

Министр обороны Сергей Шойгу объявил в ходе совещания с Президентом России Владимиром Путиным о начале мероприятий по обследованию научно-исследовательского глубоководного аппарата, где погибли 14 российских моряков-подводников. Также устанавливаются причины трагедии.

По имеющейся информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на подводном аппарате произошел пожар, который привел к гибели моряков.

«14 моряков погибли, решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего», - сказал Шойгу.

По словам министра обороны, расследование причин ЧП возложено на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ. Следственный комитет также проводит проверку по факту случившегося.

Ранее Владимир Путин принес соболезнования семьям моряков. Среди погибших были семь капитанов первого ранга и два Героя России. Глава государства отметил высокий профессионализм экипажа.