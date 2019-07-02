Семь капитанов и два Героя России: Путин отметил профессионализм погибших на глубоководном аппарате подводников

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отметил высокий профессионализм моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате.

Среди них были семь капитанов первого ранга и два Героя России. Глава государства подчеркнул, что экипаж был высокопрофессиональным.

«Это - большая потеря», - сказал Путин.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 1 июля. В российских территориальных водах произошло возгорание на глубоководном аппарате. В результате него из-за отравления продуктами горения при ликвидации пожара погибли 14 моряков-подводников.