Путин принес соболезнования семьям погибших моряков-подводников

Президент России Владимир Путин принес соболезнования семьям моряков, погибших при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России. Глава государства сказал об этом в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших», - сказал Путин.

Трагедия произошла первого июля. В результате пожара на подводном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Они смогли не допустить распространения огня, однако четырнадцать человек отравились продуктами горения.

В настоящий момент аппарат находится военно-морской базе Североморск. Расследование пожара и обстоятельств трагедии проводит главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ.