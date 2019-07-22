Лохматая копия: в Сети появилось фото собаки «с лицом» Ричарда Гира
Американский актер Ричард Гир «трансформировался» в собаку, и это не Хатико.
© Фото: surffunny.com
В Сети появилась фотография собаки, которая невероятно похожа на американского актера Ричарда Гира. Снимок был опубликован на surffunny.com.
Морда пса напоминает черты американской звезды. Некоторые назвали животное лохматой копией Ричарда Гира.
Пользователи Сети стали интересоваться, какое приложение было использовано для того, чтобы «превратить» голливудского актера в пса. Другие отметили, что собака напомнила им другого голливудского артиста - Киану Ривза.