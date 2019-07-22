Самолет ВВС США нарушил воздушное пространство Венесуэлы: видео перехвата

Самолет ВВС США, который предназначен для ведения воздушной разведки, нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. Как сообщило Минобороны Венесуэлы, командование засекло неизвестный самолет 19 июля, который летел с северо-запада Карибского моря.

«Попав в воздушное пространство Венесуэлы, он не назвал свою частоту и не соблюдал установленные процедуры. Вылетевшие национальные самолеты-перехватчики установили, что нарушителем являлся летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США», - цитирует ТАСС сообщение Минобороны Венесуэлы.

Позднее видео момента перехвата американского разведчика разместило в своем Facebook командование США. Там отметили, что их самолет находился в «международном воздушном пространстве» над Карибским морем, когда был «агрессивно отслежен» венесуэльской авиацией.

В свою очередь в Минобороны Венесуэлы добавили, что вскоре после этого авиаразведчик США «сменил курс и покинул регион». ВВС Республики решительно осудили данную провокацию, добавив, что продолжат защищать спокойствие венесуэльского народа.