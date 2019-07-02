Украина запретила наблюдателям от ПАСЕ присутствовать на выборах в Раду

Спикер Верховной Рады Украины Аркадий Парубий отменил приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочных выборах в украинский парламент. Об этом в социальной сети Facebook заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Такое решение стало ответом на ранее принятое решение ассамблеи о снятии санкций в отношении России.

Позже спикер Парубий сам опубликован на Facebook заявление, что действительно он направил письмо президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье об отзыве своего приглашения для наблюдателей от организации. К своей записи в социальной сети Парубий приложил фото самого письма.

«Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора - России», - подчеркнул украинский политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин внес предложение в Верховную Раду о запрете наблюдателей ПАСЕ на выборах. В свою очередь 26 июня в ассамблее было принята резолюция о подтверждении полномочий России без каких-либо ограничений. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.