«АвтоВАЗ» объявил о приостановке производства в Тольятти и Ижевске

Российский концерн «АвтоВАЗ» приостановит производства в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Причиной стало нарушение поставщиком компонентов обязательств по договору с производителем.

Предприятие «Завод Автокомпонент» допустило несоблюдение сроков поставки необходимых комплектующих для автомобилей концерна.

«”АвтоВАЗ” делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства», - говорится в сообщении автопроизводителя.

В планах концерна взыскать с партнера понесенные убытки. Производство будет возобновлено в кратчайшие сроки. По данным предприятия, приостановка производства не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки.