В погоне за мечтой: фанаты Metallica устроили забег к сцене
Приезд рок-группы Metallica вызвал нешуточный ажиотаж среди российских фанатов, которые с утра стали занимать очереди на вход.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Российские фанаты легендарной группы Metallica со всех ног мчались на концерт любимых исполнителей, чтобы быстрее занять места поближе к сцене, чтобы быть ближе к кумирам.
Концерт в рамках турне WorldWierd состоялся на стадионе Лужники в воскресенье, 21 июля. В шестой раз рокеры сыграли для московской публики. На этот раз Джеймс Хэтфилд исполнил песню группы «Кино» «Группа крови» и привел своих поклонников в полный восторг.
В социальных сетях фанаты рок-группы публиковали фото и видео с концерта, а также до него. Оказалось, что многим поклонникам так не терпелось увидеть своих кумиров, что они приехали к стадиону еще утром, чтобы занять очередь.