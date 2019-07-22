В погоне за мечтой: фанаты Metallica устроили забег к сцене

Российские фанаты легендарной группы Metallica со всех ног мчались на концерт любимых исполнителей, чтобы быстрее занять места поближе к сцене, чтобы быть ближе к кумирам.

Концерт в рамках турне WorldWierd состоялся на стадионе Лужники в воскресенье, 21 июля. В шестой раз рокеры сыграли для московской публики. На этот раз Джеймс Хэтфилд исполнил песню группы «Кино» «Группа крови» и привел своих поклонников в полный восторг.

В социальных сетях фанаты рок-группы публиковали фото и видео с концерта, а также до него. Оказалось, что многим поклонникам так не терпелось увидеть своих кумиров, что они приехали к стадиону еще утром, чтобы занять очередь.