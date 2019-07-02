Спасение от паводка: как жителей Тулуна переправляют плавающими армейскими транспортерами

Три плавающих армейских транспортера ПТС-2 Центрального военного округа начали переправлять жителей наиболее пострадавшего в Иркутской области Тулуна через зону паводка, которая разделила города на две части.

Транспортировка осуществляется через реку Ия, при этом очередь из желающих перебраться на другой берег собирается большое количество и днем, и ночью. Часть жителей едет, чтобы оценить причиненный их имуществу ущерб и забрать вещи и ценности, другие используют транспортеры, чтобы добраться до работы или центральной больницы.

Уточняется, что за один раз просторный кузов плавающего транспортера может беспрепятственно перевезти одновременно до полусотни человек. При этом еще несколько дней назад люди не могли добраться до своих домов или помочь родным на противоположном берегу реки.

В ближайшее время военную группировку планируется усилить инженерными подразделениями из Барнаула и Новосибирска. Шесть механизированных мостов будут переброшены в Тулун самолетами военно-транспортной авиации. Ранее в зону бедствия было направлено около тысячи военнослужащих, примерно 300 единиц военной и специальной техники, а также самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.

На месте также работают военные медики вместе с гражданскими врачами. Чтобы избежать заражения инфекционными заболеваниями, они проводят массовые вакцинации людей. Также в зону бедствия прибыли волонтеры, которые помогают жителям справиться с потерями жилья и имущества или спасают домашних животных и скот.

Кроме того, местным жителям раздают продукты питания и воду. Для этого организованы специальные пункты выдачи, и даже работает механизированный хлебозавод. Недавно в районе открылся первый магазин, где можно приобрести хлеб, картошку и вещи первой необходимости. При этом, как отмечают жители, если раньше некоторые продукты можно было приобрести по обычной цене, то теперь людям приходиться сталкиваться с завышением цен в два и более рублей.

Напомним, в конце июня после нескольких дней сильных дождей в Иркутской области вышли из берегов несколько рек. Это привело к масштабным паводкам и подтоплениям. Тысячи домов оказались смыты и унесены к единственному мосту через реку Ия. В режиме ЧС оказались шесть районов: Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Зиминский и Куйтунский.

По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются четыре тысячи домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время в реках снижается уровень воды, а спасатели откачивают воду с затопленных улиц и из подвалов жилых конструкций. Электроснабжение также частично восстановлено.