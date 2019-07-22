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СМИ: арестован подозреваемый в деле о пропаже россиянок в Мюнхене

Валентина Пескова
00:05 22.07.2019
Как сообщила газета Bild, полиция ФРГ арестовала некого Романа Х., который подозревается в причастности к исчезновению двух россиянок.
СМИ: арестован подозреваемый в деле о пропаже россиянок в Мюнхене
© Фото: Christoph Schmidt globallookpress

Немецкие полицейские арестовали подозреваемого, который якобы причастен к делу об исчезновении двух россиянок в Мюнхене. Как пишет газета Bild, речь идет о муже одной из пропавших - 41-летней Марии Г. Им является некий Роман Х. По данным издания, мужчина был задержан в воскресенье вечером, в его отношении был выдан ордер на арест.

Сообщается, что Роман Х. является поздним переселенцем в ФРГ. Вместе с Марией он зарегистрировал брак в консульстве РФ в Мюнхене.

Ранее стало известно, что 41-летняя Мария Г. и ее дочь, 16-летняя Татьяна, пропали 13 июля в Мюнхене. Они вышли из своей квартиры, чтобы отправиться в торговый центр, после чего на контакт с близкими не выходили.

В полиции Германии не исключили возможности убийства двух россиянок. Делом об их исчезновении занимается отдел убийств. Для расследования дела создана специальная следственная группа.

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