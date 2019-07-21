Дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области прибыли на отдых в Анапу

Детей из подтопленных паводком районов Иркутской области привезли на отдых в Анапу. Всероссийский детский центр «Смена» принял 90 человек. Там сейчас работает Олимпийская академия: почти весь досуг - со спортивным уклоном. Школьники могут заниматься в секциях самбо, волейбола, плавания, бадминтона. Помимо этого запланированы экскурсии к достопримечательностям Краснодарского края.

Еще одна группа ребят из пострадавших от наводнения семей сейчас проводит каникулы в другом известном лагере - «Орленок». Туда из Иркутской области ранее доставили более 150 человек.

Мощный паводок начался в Иркутской области в конце июня: затоплены оказались более сотни населенных пунктов. Пострадавшими от стихийного бедствия считаются порядка 38 тысяч человек. Из 11 тысяч поврежденных наводнением домов 3,5 тысячи не подлежат восстановлению.