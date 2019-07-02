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Ушел под воду за 40 минут: жители Тулуна рассказали о наводнении

Егор Левин
Виталий Акиньшин
19:41 02.07.2019
Известно о 18 погибших в результате паводка, 13 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Иркутской области продолжает хозяйствовать стихия. На настоящий момент известно о 18 погибших в результате паводка, 13 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. С наводнением продолжают бороться местные жители и армия.

Жители центральной части города Тулун, наиболее пострадавшего от наводнения, рассказывают, что вода полностью поглотила огромную территорию менее, чем за 40 минут. Десятки домов и хозяйственных построек оказались полностью скрыты под ней, а линии электропередач и автомобили утыкались в конструкции моста через реку Ия.

С постепенным снижением уровня воды местные жители начали предпринимать попытки добраться до своих домов. Передвигаться по затопленной территории сложно из-за повсеместного мягкого ила и ям, которые могут находиться под водой. Многие люди не могут даже узнать и найти свои дома из-за тотального затопления.

Коммунальщики Тулуна вместе с МЧС занимаются подключением линий электропередач в местах, где это возможно, откачивают воду из подвалов домов. Продолжается выплата единовременных пособий в размере 10 тысяч рублей каждому пострадавшему. В отдаленные населенные пункты, где люди все еще отрезаны водой от большой земли, деньги привозят им прямо на дом.

Вода, как видно по мощному течению, стремительно уходит. Когда вся центральная часть города будет осушена, понадобятся огромные силы и средства, чтобы вернуть жизнь на эту территорию. Ежедневно в регион прибывают специальная техника и люди.

Напомним, Иркутская область страдает от сильного наводнения. Одним из самых пострадавших от него городов стал Тулун. В пик наводнения уровень воды в местной реке Ие достиг 14 метров при критическом уровне в семь метров. Это привело к прорыву местной дамбы и затоплению города.

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