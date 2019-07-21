Новые «Мстители» обгоняют рекорд «Аватара» по кассовым сборам

Фантастический фильм «Мстители: Финал» установит новый мировой рекорд кассовых сборов, в связи с чем может обойти блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар». Последняя картина удерживала пальму первенства в течение последних 10 лет.

Как уточнили в компании The Walt Disney Company, к субботе, 20 июля, картина Marvel Studios набрала в мировом прокате $2,7892 миллиардов и наверняка наберет еще 500 тысяч долларов, чтобы отодвинуть «Аватар» на второе место.

По данным журнала Variety, помимо «Мстителей» и «Аватара» еще три фильма в истории набрали более двух миллиардов долларов в мировом прокате – «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности».

В Северной Америке касса новых «Мстителей» достигла $853 миллиона, в то время как в остальных странах планка оказалась на уровне $1,9 миллиарда. В Китае сборы от проката блокбастера достигли 614 миллионов долларов.

В Великобритании - 114 миллиона долларов, в Южной Корее -105 миллионов долларов, в Бразилии - $85 миллионов и в Мексике - $77 миллионов.

В мировой прокат фильм вышел 24 апреля, а в американский -26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 миллиардов.