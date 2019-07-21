На подконтрольной Киеву части Донбасса зафиксирована первая попытка фальсификации выборов

На одном из участков Бахмута (Артемовска) на подконтрольной Киеву части Донецкой области члены избирательной комиссии подписали незаполненные бланки протоколов еще до начала голосования на выборах в Верховную раду. Об этом сообщил спикер нацполиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, когда на избирательный участок приехала полиция, члены комиссии попытались скрыть следы преступления и залили подписанные протоколы чернилами.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «фальсификация избирательных документов, итогов голосования». Виновникам случившегося грозит до 10 лет лишения свободы.

Досрочные выборы в Верховную раду стартовали на Украине в 8 утра 21 июля. В них участвуют 24 партии и более трех тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах.

По инициативе Киева голосование не проводится на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР и в России. Как отметил ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого свои голоса не могут отдать от семи до десяти миллионов украинцев.