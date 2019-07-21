«Кладбище» самолетов Boeing 737 Max обнаружено в Калифорнии

«Кладбище» самолетов Boeing 737 Max обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле. Там находятся воздушные суда, которые имеют каике-либо проблемы.

В частности, на стоянке аэропорта находятся более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Самолеты будут там до тех пор, пока не снимут запрет на полеты воздушных судов данного типа.

Полеты 737 MAX были приостановлены не только в США, но и во многих других странах после того, как два таких лайнера разбились.

В частности, в марте потерпел крушение Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines. На его борту находились 157 человек. Воздушное судно разбилось вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года крушение потерпел такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы почти 20 стран закрыли территорию для пролета самолетов этой модели. Кроме того, многие авиакомпании и вовсе приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8, напоминает британский таблоид Daily Mail.

В ходе расследования авиакрушений были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing устраняет эти недочеты и обновляет программу обучения пилотов.