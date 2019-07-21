Климатический апокалипсис: жителей Барселоны перепугали необычные облака

Апокалиптические тучи перепугали жителей Барселоны. Черная мгла в считанные минуты накрыла город. Свидетелями редкого метеорологического явления стали сотни отдыхающих на городском пляже. Большинство поспешили укрыться в отелях и магазинах, а другие стали снимать шокирующие кадры на видео и размещать их в социальных сетях.

Зловещий грозовой фронт представлял из себя массивные тучи и большое облако которое надвигалось впереди и при этом странно вращалось. Климатологи поспешили успокоить паникеров. На кадрах изображены шельфовые облака, известные также, как «шквалистый воротник». Они возникают в нижних слоях атмосферы и выглядят пугающе.

Как правило, такие облака формируются одновременно со штормовым фронтом. Свое название они получили еще из-за того, что являются предвестниками бури, которая всегда сопровождается ураганным ветром и сильным ливнем.