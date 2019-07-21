Досрочные выборы в Верховную раду стартовали на Украине

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

В них участвуют 24 партии и более трех тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса изберут по партийным спискам, другую половину - в мажоритарных округах.

Голосование не проводится на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей, а также в России. Как ранее отметил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого проголосовать не могут от семи до десяти миллионов украинцев, проживающих на неподконтрольной Киеву территории и в РФ.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о бессрочном перемирии в день досрочных парламентских выборов на Украине, 21 июля, в 00:01.

За несколько часов до начала режима полного прекращения огня ВСУ открыли артиллерийский огонь по жилому кварталу Первомайска. Погибла женщина, еще семь человек пострадали.