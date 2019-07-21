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Российские военные раздали гумпомощь в провинции Дамаск

Валентин Гвоздев
08:37 21.07.2019
Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали две тонны гуманитарных наборов: консервы, рис, чай, муку, сахар.
Российские военные раздали гумпомощь в провинции Дамаск
© Фото: ТРК Звезда

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии прибыли в Восточную Гуту, где раздали гуманитарную помощь в Дарая - до войны крупный населенный пункт в окрестностях Дамаска.

Во время боев за Восточную Гуту город был практически стерт с лица Земли. Тогда почти все население (около 14 тысяч жителей) покинули свои дома. Сейчас восстанавливать разоренные хозяйства вернулась уже их большая часть.

Проведя тщательный мониторинг гуманитарной обстановки, российские военные приняли решение провести гуманитарную акцию именно здесь.

«Сегодня Центром примирения враждующих сторон принято решение провести гуманитарную акцию в данном населенном пункте. Гуманитарный набор в себя включает консервы, рис, чай, муку, сахар общим весом более двух тонн», - сказал Сергей Дубровин представитель ЦПВС в САР.

В очереди за продуктовыми наборами в основном - женщины, старики и дети. Большинство мужчин на работе или пытаются заново отстроить разрушенные войной жилища.

Местному жителю Аззадину - 17 лет. Он пришел, чтобы помочь женщинам донести продукты домой, говорит, по-другому просто не может.

«Спасибо большое России. Спасибо за помощь. Я мечтаю, чтобы наша сирийская земля вернулась к тому, как все было до войны. Видите, какие разрушенные вокруг дома», - сказал молодой человек.

Он помогает соседям и по хозяйству, носит воду, чинит утварь, а в свободное время - много читает, и в следующем году хочет поступить в институт. Будущая профессия тоже связана с помощью людям: решение стать врачом принято окончательно.

Гуманитарные акции на территории Арабской Республики российские военные проводят практически каждый день. Им предшествует колоссальная работа с органами местной власти, чтобы в первую очередь помощь получили те, кто в ней нуждается больше всего, которая будет продолжена.

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