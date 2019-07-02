«Ее должны на руках носить»: Киркорова возмутила реакция на проезд Пугачевой по перрону на лимузине



Филипп Киркоров прокомментировал реакцию общественности на проезд Аллы Пугачевой по вокзальному перрону на лимузине. Народный артист России посчитал «некрасивой» критику в адрес примадонны.

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить! Что за времена? Как это некрасиво обсуждать! Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно», - возмутился Киркоров в разговоре со «Звездой».

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Аллу Пугачеву к поезду дальнего следования Москва - Рига доставляет лимузин. Автомобиль подвозит примадонну по технической платформе к вагону, в котором путешествует артистка. После размещения этих кадров в Сети разгорелась бурная дискуссия. Многие поддержали певицу, не увидев в ситуации ничего дурного, но нашлись и те, кого произошедшее возмутило.

В окружении Пугачевой прокомментировали сложившуюся ситуацию. Представитель певицы объяснила, что примадонна прибыла на Рижский вокзал за час до отправления поезда, когда никого из пассажиров не было.

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД пообещали провести проверку действий сотрудников служб Рижского вокзала, допустивших частный автомобиль на техническую платформу, по которой разрешается движение только для спецтехники.