Необъяснимая отвага: на Камчатке мужчина напал на медведя и чуть не поплатился
Медведь злобно рычал и не подпускал к себе мужчину, который, несмотря на предупреждения, продолжал преследовать хищника.
© Фото: Toni Pfaffenbauer imageBROKER.com, Globallookpress
Житель Камчатки чудом выжил после встречи с медведем в лесу. Мужчина преследовал и всячески провоцировал хищника. Процесс погони он снимал на видео. Для чего незадачливый охотник делал это, неизвестно, но завершилось все весьма закономерно. Зверю надоело терпеть преследователя, и он набросился на мужчину, прокусив ему руку, сообщает donbass ua.
Ранее в Московском зоопарке произошел похожий случай, но с более счастливым финалом.
Уборщица, наводившая порядок в вольере белого медведя, отогнала хищника простым веником, чем привела в восторг пользователей Сети по всему миру. Смелый поступок женщины зафиксировали наружные видеокамеры.