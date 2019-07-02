Необъяснимая отвага: на Камчатке мужчина напал на медведя и чуть не поплатился

Житель Камчатки чудом выжил после встречи с медведем в лесу. Мужчина преследовал и всячески провоцировал хищника. Процесс погони он снимал на видео. Для чего незадачливый охотник делал это, неизвестно, но завершилось все весьма закономерно. Зверю надоело терпеть преследователя, и он набросился на мужчину, прокусив ему руку, сообщает donbass ua.

Ранее в Московском зоопарке произошел похожий случай, но с более счастливым финалом.

Уборщица, наводившая порядок в вольере белого медведя, отогнала хищника простым веником, чем привела в восторг пользователей Сети по всему миру. Смелый поступок женщины зафиксировали наружные видеокамеры.