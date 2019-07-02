Выявлена схема мошенничества при помощи календаря

Специалисты в IT-индустрии выявили новую схему мошенничества, которую используют киберпреступники при помощи онлайн-календаря Google.

Уточняется, что мошенники через специальные программы сначала посылают уведомления с важным событием или предложением о получении денежных средств. После этого владелец мобильного телефона, у которого Google-календарь установлен по умолчанию вместе с другими базовыми приложениями, открывает всплывающее окно и попадает на фишинговый сайт, где предлагается за вознаграждение указать личные данные или номер банковской карты.

В некоторых случаях мошенники используют IP-адреса устройств, через которые был выполнен переход на сайт злоумышленников. Тогда данные браузера автоматически попадают в руки киберпреступников, и у них появляется возможность свободного использования конфиденциальной информации телефона.

Отмечается при этом, что чаще всего мошенники работают поздно вечером и рано утром, когда люди наиболее уязвимы перед подобными действиями, хотят спать или только встали с постели.

Эксперты предупреждают, что со временем схема может усложниться, поэтому пользователям мобильных устройств предлагается отключить в календаре функцию автоматического уведомления. А еще более важно помнить, что никто и никогда просто так деньги не отправляет.