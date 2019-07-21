В Первомайске рассказали о состоянии пострадавших при обстрелах ВСУ

Главный врач многопрофильной больницы Стаханова Светлана Богданова рассказала о пострадавших при артиллерийском обстреле районов Первомайска. Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых слышны взрывы и видны клубы дыма, поднимающиеся от места ударов.

По словам Богдановой, всего из Первомайска были экстренно госпитализированы шесть человек, включая ребенка. Пострадавшие были доставлены в Стахановскую многопрофильную больницу.

«Помощь оказана в полном объеме. У пострадавших - осколочные ранения верхних и нижних конечностей, грудной клетки. Ребенок был переведен в детскую больницу», - рассказала Богданова.

Она подчеркнула, что у всех раненых имеются травмы средней степени тяжести. В настоящее время медики обрабатывают раны и делают перевязки.

Вечером 20 июля военные силы Украины открыли огонь по Первомайску. По информации властей самопровозглашенной ЛНР, погибла женщина, еще семь человек пострадали, в том числе – малолетний ребенок.

В 00:01 21 июля вступило в силу соглашение о прекращении огня в Донбассе. Стороны договорились о начале всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия в день досрочных парламентских выборов на Украине.