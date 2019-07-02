Россия оплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Российская Федерация оплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Сумма составила около 33 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генерального секретаря Совета Европы Дэниела Хольтгена.

Взнос был внесен после того, как российскую делегацию восстановили в правах в Парламентской ассамблее СЕ. РФ пригласили к участию в июньской сессии, а в конце месяца приняли резолюцию, подтверждающую права страны.

Напомним, за принятие соответствующего документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, еще 15 воздержались. В связи с этим представители Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии, Украины и Эстонии покинули сессию ПАСЕ. Позже делегации Литвы и Грузии все же решили продолжить работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением РФ.