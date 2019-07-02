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В черном, черном озере: воронежские врачи реанимировали утонувшего в мазуте мужчину

Ян Брацкий
17:53 02.07.2019
Пострадавшему понадобились срочная госпитализация, капельница и многократные ванны.
В черном, черном озере: воронежские врачи реанимировали утонувшего в мазуте мужчину
© Фото: Подслушано в Павловске, VK

Мужчина, упавший в мазут, чудом остался жив. Инцидент произошел в Павловске Воронежской области.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. На тот момент он был полностью покрыт засохшим битумом.

© Подслушано в Павловске, VK

Врачи поставили мужчине капельницу и очистили его от нефтепродуктов, сообщают «Вести Воронеж».

© Подслушано в Павловске, VK

По словам коллег пострадавшего, он подрабатывал в одной из дорожных организаций. Возможно, «ныряльщик» упал в котлован с битумом, который остался после закрывшегося в прошлом году асфальтового завода в районе Павловска. Тогда грязный водоем засыпали мусором и оставили без присмотра.

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