Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня. Он поставил задачи правительству и всем ключевым ведомствам РФ.

В частности, сроком до 1 октября МВД и Минздрав обязаны провести анализ ситуаций с привлечением медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и определить допустимые ситуации, при которых медицинские работники правомочны увеличивать объем подобных препаратов для обезболивания у пациентов.

Кабинету министров совместно с прокуратурой поручено устранить случаи невыплат зарплат, в том числе в бюджетной сфере. Главе правительства РФ Дмитрию Медведеву Путин поставил задачу сделать менее резкими колебания цен на авиакеросин и дорожный битум, обеспечив их рост не выше инфляции.

До 1 октября в законодательстве России должны появиться изменения, увеличивающие выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, до прожиточного минимума.

Также МВД в случае необходимости сформирует предложения по дополнительным преференциям гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.

Минфин и Центробанк займутся вопросом недопущения необоснованных отказов в выдаче ипотеки для семей, имеющих право на соцподдержку.

Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным недавно состоялась в Москве и продлилась 4 часа 8 минут. 2 миллиона 645 тысяч обращений было зафиксировано до и после начала разговора. Президент ответил на 81 вопрос.