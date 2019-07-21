Лондон пригрозил Ирану санкциями за захват танкера в Ормузском проливе

Власти Великобритании готовы ввести санкции в отношении официального Тегерана в ответ на захват танкера Stena Impero. Спецоперацию провели элитные силы Корпуса стражей исламской революции, которые задержали судно в Ормузском проливе 19 июля.

По словам руководителя морского управления иранской провинции Хормозгана Аллах-Морада Афифипура, танкер нарушил международные правила.

Кроме экономических и дипломатических мер Лондон может инициировать возобновление отмененных в 2016 году санкций против Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Руководитель внешнеполитического ведомства рекомендовал судам под Британским флагом не заходить в акваторию Ормузского пролива и предупредил Тегеран о последствиях, оговорившись, что Лондон не рассматривает военный вариант развития событий, а намерен действовать дипломатическим путем, сообщает The Telegraph.

На борту танкера находится команда из 23 человек. Среди них трое россиян - два вторых механика и один электромеханик.