Новый экипаж МКС перешел на борт станции

Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт Международной космической станции. Ракета ранее стартовала с Байконура. На ее борту находились россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Все трое на борту российского корабля - полковники. На МКС они сменят россиянина Алексея Овчинина и американцев - Ника Хейга и Кристину Кук.

В свою очередь командир корабля Скворцов уже в третий раз отправляется на МКС, для Пармитано полет станет вторым с 2013 года, а для Моргана это дебют.

Ранее сообщалось, что в полет экипаж отправится с нашивками на скафандрах, символизирующими дань памяти миссии астронавтов «Аполлона-11», которые 50 лет назад совершили первую высадку человека на Луну.

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала в субботу, 20 июля, в 19:28 по московскому времени. Через девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию.