Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска за резкий разговор

Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей Канска за свои резкие слова. Сделал он это в телефонном разговоре с ней.

Усс лично связался с женщиной, с которой у него случился резкий разговор. По ее словам, губернатор принес извинения и пообещал помочь с восстановлением дороги.

«Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», - заявила жительница Канска РИА Новости.

Женщина не собирается спекулировать на произошедшем и считает, что инцидент исчерпан, так как понимает, что все было сказано на эмоциях.

Также инцидент с участием губернатора прокомментировала его пресс-секретарь Елена Уляшева. Она отметила, что слова, попавшие на видео, вырваны из контекста. Уляшева рассказала, что губернатор оперативно прибыл в зону подтопления, чтобы лично оценить тяжесть ситуации, не опираясь на доклады, и это было самым важным на тот момент.

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди», - написала пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Усс встретился с жителями города Канска, где из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Местная жительница обратилась к нему с вопросом о дороге, которую может размыть из-за паводка, но услышала достаточно резкие слова в ответ.