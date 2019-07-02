Медведев призвал ввести уголовную ответственность за срыв торгов по нацпроектам

В России может быть введена уголовная ответственность за умышленный срыв торгов по национальным проектам. С соответствующим предложением выступил глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что некоторые недобросовестные компании участвуют в тендерах, при этом значительно снижая цену на свои товары и услуги, а затем исчезают. Из-за такого манипулирования и государство и другие компании несут многомиллиардные убытки, подчеркнул премьер.

Обратил внимание Дмитрий Медведев и на еще одну проблему - недостаточные темпы реализации нацпроектов.

Глава правительства призвал руководителей регионов использовать летние месяцы, разгар строительного сезона, для того чтобы активнее выполнять задачи по ключевым направлениям развития страны.