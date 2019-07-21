Иммунизация пострадавшего от паводка населения в Иркутской области завершена

Иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Фагирование и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления, завершены», - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Против вирусного гепатита А были привиты 47595 человек. Против брюшного тифа - 2018 человек, а против дизентерии Зонне - 3413 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная. Также не было зафиксировано вспышек заболеваеомсти.

На территории восьми районах Приангарья действует режим ЧС.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В результате инцидента погибли 25 человек. Всего за время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов.

В настоящее время подтопленные населенные пункты практически полностью освобождены от воды. Исключение составляет низменная часть города Тулун, где расположены 25 жилых домов.