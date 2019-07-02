В ПАО «Ил» объяснили сокращение сотрудников

В пресс-службе ПАО «Ильюшин» прокомментировали новости о массовом увольнении сотрудников. Ранее ТАСС сообщил, что заявления об уходе подали более 80 человек.

По утверждениям агентства, среди них заместители генерального директора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеры, курирующие проекты по созданию самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

В пресс-службе предприятия также сообщили, что массовые сокращения связаны с оптимизацией управления и не касаются конструкторского блока.

«Идет настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. При этом конструкторский потенциал сохраняется в полном объеме. Главные конструкторы и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу», - заявил начальник отдела по связям с общественностью ПАО «Ил» Дмитрий Мельников.

В конце апреля этого года в «Ильюшине» сменилось руководство. Занимавшего пост генерального директора Алексея Рогозина сменил Юрий Грудинин, руководивший до этого предприятием ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева».

ПАО «Ил» производит новейшие транспортные самолеты Ил-76МД-90А, ведет разработку топливозаправщика Ил-78М-90А, легкого транспортника Ил-112В, среднего самолета Ил-276 и сверхтяжелого Ил-106. Кроме того, мощности предприятия задействованы для модернизации Ил-76.