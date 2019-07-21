ВСУ открыли артобстрел по пляжам на Азовском побережье

Артиллеристы ВСУ обстреляли побережье Азовского моря, которое используется местными жителями в качестве зоны отдыха. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, бойцы ВСУ открыли минометный и артиллерийский огонь по территории населенных пунктов Самсоново, Коминтерново, Красноармейское, Заиченко и Ленинское.

«По прибрежной зоне в районе населенного Самсоново, используемой местными жителями как место отдыха, украинские боевики из 406-й артбригады выпустили шесть артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметров», - сказал он в выступлении, опубликованном на YouTube.

Ранее в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что ВСУ пять раз в субботу, 20 июля, обстреляли территорию ЛНР.