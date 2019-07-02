Открыть бутылку ударом ноги: Джейсон Стейтем присоединился к набирающему популярность флешмобу

Британский актер Джейсон Стейтем присоединился к новому челенджу в социальных сетях, получившему название Bottle Cap Challenge. Его участникам нужно открутить крышку бутылки ударом ноги. Видео с выполнением челенджа Стейтем опубликовал в своем Instagram.

Первым Bottle Cap Challenge запустил сооснователь модного бренда одежды Эрролсон Хью. Он бросил вызов чемпиону UFC в полулегком весе Максу Холлоуэю. Тот без труда выполнил трюк. Вскоре за Холлоуэем к челенджу присоединились бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор, бойцы Волкан Оздемир, Канг Ли, Сергей Харитонов и Джон Джонс.