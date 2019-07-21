Великобритания увидела «причастность» РФ к захвату танкера в Ормузском проливе

Британская разведка MI6 совместно с Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ) начали расследование о так называемой «причастности» РФ к задержанию иранскими властями британского танкера Impero в Ормузском проливе.

Уточняется, что службы безопасности выясняют, был ли заманен танкер в ловушку при помощи сигналов с заведомо ложными координатами GPS, которую иранская разведка якобы распространяла с помощью «российских шпионских технологий».

При этом, по данным The Sunday Mirror, британская разведка убеждена в наличии у России так называемой «технологии для подделки GPS».

Девятнадцатого июля в Ормузском проливе был задержан британский танкер Stena Impero. Его сопроводили в порт Бендер-Аббас. На борту судна остаются 23 члена экипажа, среди которых трое россиян.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что, если ситуация с задержанием британского нефтяного танкера Stena Impero не разрешится, что Иран якобы ожидают «серьезные последствия».