Сразу несколько районов Иркутской области охвачены огнем

Природные пожары охватили леса в Иркутской области. Общая площадь возгорания - более 217 тысяч гектаров. Пылает сразу в нескольких районах Приангарья.

Сильное задымление зафиксировано в Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Там обстановка наиболее сложная. Борьбу с огнем ведут сотрудники лесоохраны.

«По состоянию на утро 21 июля на территории Иркутской области действуют 86 лесных пожаров. Общая площадь горящих лесов составляет 217 тысяч 418 гектаров. В этой связи в лесах Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации», - говорится на официальном сайте регионального ГУ МЧС.

Населению рекомендовано воздержаться от посещения лесов и категорически запрещено разводить отрытый огонь. Чтобы минимизировать воздействие дыма и гари на организм, медики не советуют выходить без особой нужды из дома, чаще проводить влажную уборку, не открывать окна и следить за состоянием своего здоровья.

В условиях задымления у людей с ослабленным иммунитетом может наблюдаться обострение хронических заболеваний.