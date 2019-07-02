В МО РФ сообщили о 14 погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате

В понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах произошло возгорание на научно-исследовательском глубоководном аппарате. В результате возникшего пожара погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщают в Министерстве обороны России.

Моряки погибли из-за отравления продуктами горения в процессе ликвидации очага возгорания. Подводники смогли не допустить распространения огня, но при этом не выжили.

Аппарат предназначался для изучения придонного и донного пространства Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота РФ. Пожар возник во время проведения батиметрических измерений.

В настоящий момент аппарат находится военно-морской базе Североморск. Расследование пожара и обстоятельств трагедии проводит главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ.