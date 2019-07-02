Начало заседания на саммите ЕС перенесено в третий раз за день

Встреча-комиссия лидеров Евросоюза с главой Евросовета Дональдом Туском задерживается в третий раз за день, и если начало рабочей сессии планировалось на утро, то теперь оно состоится после 16 часов по московскому времени.

«Заседание на саммите начнется ориентировочно после 15:00 (16:00 по мск). Консультации продолжаются», - сообщил журналистам представитель Туска.

При этом уточняется, что саммит должен был начаться в 11:00, потом его перенесли на 13:00, затем на 14:00.

Также со ссылкой на источники в нацделегациях стало известно, что среди рассматриваемых кандидатов на пост главы Еврокомиссии оказались глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и Кристин Лагард, которая также может стать главой ЕЦБ. Вопрос о назначении этих кандидатов может оказаться своеобразным компромиссом между Францией и ФРГ.

Накануне рабочее заседание по назначению на ключевые должности в Евросоюз было перенесено в четвертый раз для проведения дополнительных консультаций. Стоит отметить, что это уже четвертая попытка лидеров стран Союза согласовать кандидатуры на должности глав Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента и внешнеполитической службы. Ранее заседание лидеров по этим вопросам продолжалось более двадцати часов.