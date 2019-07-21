На федеральной трассе «Амур» из-за ливней провалился автомобиль

В воскресенье, 21 июля, перекрыли для проезда участок федеральной трассы Чита-Хабаровск в районе Сковородино Амурской области. Причиной тому стал размыв дорожного полотна после ливней, где в образовавшийся провал влетел автомобиль.

«На 834 км федеральной трассы Чита - Хабаровск в сторону Хабаровска произошел провал дорожного полотна шириной 10 метров, длиной 10 метров и глубиной до 2 метров», - уточнили в региональном главке МЧС РФ.

Вместе с тем в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области добавили, что в промоину провалился автомобиль Toyota Vitz. В результате инцидента пострадали два человека.

В настоящее время водитель и пассажир транспортного средства госпитализированы. Также отмечается, что объезд данного участка невозможен.

Ведутся работы по восстановлению дорожного полотна. На месте находятся специалисты.