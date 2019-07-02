«Все произошло очень быстро»: очевидец раскрыла подробности массового ДТП в центре Москвы

Очевидец массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве рассказала подробности случившегося. Трагедия случилась в обеденное время на глазах множества свидетелей.

По ее словам, все произошло внезапно, и, возможно, аварию спровоцировали другие участники дорожного движения. В первые минуты все пытались помочь пострадавшим, вспоминает девушка. Почти сразу стало ясно, что в ДТП есть пострадавшие.

«Мы увидели, как остановилось такси, а до этого услышали громкий стук. У него оторвался бампер, и в него начали врезаться другие. Одна из пострадавших самостоятельно выбралась из машины и побежала доставать пассажирку такси, которая потом погибла. Было сразу видно, что таксист тоже не шевелится. Все очень быстро произошло. Хлопок, авария, и в течение пяти минут все набежали и приехали. Очень быстро все среагировали», - поделилась в разговоре со «Звездой» Екатерина, ставшая очевидцем трагедии.

В результате столкновения трех иномарок на большой скорости погибли двое человек, еще пятеро пострадали. С места ЧП они были экстренно госпитализированы с многочисленными травмами.

На какое-то время движение по Кутузовскому проспекту было сильно ограничено, из-за чего на автотрассе образовался внушительный затор. После того как инспекторы ГИБДД зафиксировали положение разбитых автомобилей и завершили работу на месте происшествия, искореженный металл и стекло убрали с проезжей части.