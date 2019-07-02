Пострадавший в массовом ДТП на Кутузовском проспекте рассказал о своем состоянии

Пострадавший в крупном массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве прокомментировал «Звезде» инцидент. Мужчина выжил и не получил серьезных повреждений, несмотря на масштабы трагедии.

Вразумительно рассказать, что именно произошло, пострадавший не смог - настолько сильно сказалась на нем авария.

«Пожалуйста, я не могу вам ничего рассказать. Вы знаете, я в шоке», - сказал мужчина.

В своем автомобиле он находился один. Единственное серьезное повреждение, которое он получил, - порез ноги. По словам мужчины, прибывшая на место скорая помощь провела его осмотр и не выявила причин для госпитализации.

Напомним, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. В результате трагического ДТП погибли двое и получили травмы и ранения пятеро человек. Первую помощь пострадавшим оказали проезжавшие мимо водители, оказавшиеся свидетелями случившегося. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства инцидента.