В ЛНР заявили о 5 обстрелах за сутки накануне перемирия

Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что ВСУ 5 раз в субботу, 20 июля, обстреляли территорию ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Логвиново и Нижнее Лозовое», - говорится в сообщении.

Территория ЛНР подверглась обстрелам накануне летнего перемирия, которое началось 00:01 21 июля 2019 года. Договоренность была достигнута участники Контактной группы 17 июля в Минске. В СЦКК заявили, что обстрел украинскими силовиками Первомайска накануне «режима тишины», направлен на то, чтобы спровоцировать Народную милицию ЛНР на срыв договоренностей о перемирии.

«Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия», - говорится в сообщении СЦКК.

Ранее в Генпрокуратуре ЛНР заявили, что в ходе обстрелов погибла одна женщина, семь человек, среди которых девочка трех лет, получили ранения различной степени тяжести. Все находятся в больницах, где получают помощь врачей.